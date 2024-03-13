2 PKK'lı terörist hudut karakoluna teslim oldu
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Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirildi.
Milli Savunma Bakanlığı yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin hudut karakoluna teslim olduğunu bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mehmetçiğin kararlı operasyonları neticesinde Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist, Habur'da hudut karakolumuza teslim oldu." ifadesi yer aldı.
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