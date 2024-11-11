Bakanlıktan yapılan açıklamada, kampanyanın, İstanbul'da kentsel dönüşümü hızlandırmak ve güvenli yerleşimleri sağlamak için başlatıldığı bildirildi. İstanbul'un 39 ilçesini kapsayan "Yarısı Bizden" kampanyasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Marmara Kentsel Dönüşüm Genel Müdürlüğünün koordine ettiği, 26 Nisan-2 Haziran 2023'ü kapsayan ilk başvuru döneminde, e-Devlet üzerinden 106 bin 225 bina ve 1 milyon 225 bin 63 bağımsız bölüme ilişkin başvuru toplandığı belirtildi. İşte 15 Soruda İstanbul için Yarısı Bizden kampanyası...

Açıklamada, kampanyanın yeni döneminin 9 Ağustos 2024'te başlatıldığı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un, artık süre kısıtlaması olmaksızın başvuruların süreceğini ifade ettiği belirtildi.

Bakan Kurum'un, 11 Ekim'de yeni bir adımı daha duyurduğu anımsatılan açıklamada, "Alan bazlı büyük dönüşümlerde tam uzlaşma sağlanmışsa Bakanlığın devreye girebileceğini söyledi. Yarısı Bizden kampanyasında şimdiye kadar 2,4 milyar liralık destekle 213 yapıdaki 2 bin 116 bağımsız bölüme hibe, kredi ve tahliye desteği ödemeleri başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kampanya kapsamında hak sahibinin bir konutu için 700 bin lira hibe ve 700 bin lira kredi, diğer her bir konutu için 1 milyon 400 bin lira kredi verildiği aktarıldı.

İnşaatları TOKİ ya da Emlak Konut'un üstlendiği ve hibe tutarı bina maliyetinden düşürüldüğü, arta kalan borcun ise yine uzun vadeli uygun ödeme koşullarıyla taksitlendirildiği belirtildi.