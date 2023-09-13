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13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu

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13 bin 435 hekimin görev yeri belli oldu
Sağlık Bakanlığınca noter huzurunda canlı yayınla gerçekleştirilen 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kura Çekimi ile görev yeri belirlenen hekimlerin 1812'si uzman tabip ve 11 bin 623'ü tabiplerden oluşuyor.

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığı, Türkiye genelinde 13 bin 435 hekimin görev yerinin belirlendiği 122. Dönem Devlet Hizmeti Yükümlülüğü (DHY) Kura Çekimi'nin yapıldığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, DHY Kura Çekimi, Bakanlığın YouTube kanalında noter huzurunda canlı olarak yayınlandı.

Kura çekimi ile 297'si yan dal uzmanı olan 1812 uzman tabip ve 11 bin 623 tabip olmak üzere toplam 13 bin 435 hekimin görev yeri belirlendi.

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