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100. Yıl Özelinde Ulaşımda Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor

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100. Yıl Özelinde Ulaşımda Ücretsiz Hizmet Devam Ediyor
Cumhuriyet Bayramı'nın özel önemine binaen, ulaşım hizmetlerindeki ücretsiz uygulamalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, bu muhteşem bayramın tadını çıkarırken, belirtilen ulaşım hatlarından yararlanma ayrıcalığına da sahip.

Cumhuriyet Bayramı'nın özel önemine binaen, ulaşım hizmetlerindeki ücretsiz uygulamalar devam ediyor. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar, bu muhteşem bayramın tadını çıkarırken, belirtilen ulaşım hatlarından yararlanma ayrıcalığına da sahip.

Cumhuriyet Bayramı Ücretsiz Ulaşım Hizmetleri

Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesiyle, belirlenen saatlerde halkımıza ücretsiz hizmet sunacak.

Resmi Gazete'de Yayımlanan Karar

Konu hakkındaki bilgilendirme, Resmi Gazete üzerinde Cumhurbaşkanı Kararı ile ilan edildi. Bu ilan, vatandaşlarımızın ne kadar süreyle bu ulaşım ayrıcalığından yararlanabileceğine dair detayları içermekte.

100. Yıl Kutlamaları ve Ücretsiz Ulaşımın Süresi

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılını coşkuyla kutlamak adına, belirlenen etkinlikler çerçevesinde vatandaşlarımızın kullanımına sunulan bu özel hizmet, bugünden 29 Ekim Pazar günü sonuna dek geçerli olacak. Bu süre zarfında Başkentray, Marmaray, İZBAN ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metrosu seferleri, tüm halkımıza ücretsiz hizmet verecek.

Kaynak:Haber Kaynağı

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