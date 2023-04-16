CHP, aday gösterilmediği için yurtiçi ve yurtdışındaki Roman toplulukları ile Roman kanaat önderleri tarafından bağımsız aday olması yönünde baskı yapılan Bahattin Turnalı’yla yarın ikinci kez görüşecek.

“Bağımsız milletvekili ol” teklifi alan Bahattin Turnalı’nın, sosyal medya üzerinden yaptığı bilgilendirme paylaşımlarının, tüm Türkiye’de ve Avrupa’daki Romanlar tarafından desteklenmesi, Romanların politik yaşamda var olmasının önemini gözler önüne serdi.

CHP, oyların bölüneceği endişesiyle Turnalı’dan bağımsız aday olmamasını istiyor. CHP heyetinin yarın, Turnalı’nın aday olmaması durumunda Romanların siyasette ve bürokraside güçlü bir şekilde temsilini sağlayacak net önerilerle gelmesi bekleniyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ