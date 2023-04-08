GENEL KURUL İLANI

TASFİYE HALİNDE S.S SUKENT KONUT YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Tasfiye Halinde S.S Sukent Konut Yapı Kooperatifi'mizin 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 21.05.2023 Pazar günü Saat 12:00-17:00 arası Şehit Öğretmen Hasan Akan İlkokulu Salonu Atatürk Mahallesi Yakut Caddesi No:6 Ataşehir/ İstanbul aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacaktır.

Sayın ortaklarımıza ve ilgililere duyulur. Saygılarımızla.

Yönetim Kurulu

GÜNDEM:

1. Açılış,

2. Başkanlık Divanın Teşkili ve Genel Kurul Tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanına yetki verilmesi ve saygı duruşu,

3. 2022 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Gelir/ Gider Tablolarının okunması ile müzakeresi,

4. 2022 Yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı dönem Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmesi,

5. 2023 Yılı Tahmini Gelir-Gider Bütçesi'nin okunması, müzakeresi ve onaylanması,

6. Kooperatifimizin tasfiye sürecinin tamamlanabilmesi açısından, Genel Kurul tarihinde itibaren üç ay içinde kooperatife olan borçlarını ödemeyen üyeler hakkında yasal işlemlerin başlatılmasının müzakeresi ve oylanması,

7. Yeni Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin görev süresi ile seçimi,

8. Dilekler ve Kapanış