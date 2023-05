GENEL KURUL İLANI

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL TOPTAN TİCARET DEPOLAMA VE

KÜÇÜK SANAYİ TOPLU İŞYERİ YAPI KOOPERATİFİ

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NDAN

Kooperatifimizin 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısı 03 Haziran 2023 tarihi

Cumartesi günü saat 11:00'de NOVA PLAZA PRIME HOTEL Mahmutbey Mahallesi

Taşocağı Yolu Cad. No:35 Bağcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı

taktirde toplantı 10 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 11:00'de Mahmutbey İSTOÇ Ticaret

Merkezi Camisi altındaki Konferans salonumuzda yapılacaktır.

Kooperatifler kanununa göre Genel Kurulumuzun yapılabilmesi için üye tam sayısının 1⁄4

kadar asil üye veya vekilinin toplantıda bulunması gerekmektedir. Bu husus çoğunluğun

sağlanamaması nedeni ile yapılacak diğer toplantılar içinde aynen geçerlidir.

Bütün üyelerimizin Genel Kurulda bulunmaları dileğimizdir. Ancak gelemeyecek üyelerimiz Ana

Sözleşmemizin 24.maddesinin amir hükümlerine göre temsil yetkilerini (Vekaletnamelerini)

düzenleyerek birinci derece akrabalarını (Ortağın; Eşi, Çocuğu, Anne ve Babası eşinin Anne ve

Babası) veya kooperatifimizin ortaklarından herhangi birisini vekil tayin ederek toplantıda temsil

edilmelerini sağlayabilirler.

Genel kurul toplantımıza teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla

YÖNETİM KURULU

Not: Yönetim Kurulu yıllık çalışma raporu, Denetim Kurulu raporu, Bilanço ve Gelir-Gider farkı

tabloları Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın 11.06.2008 tarih ve 26903 sayılı resmi gazetede

yayınlanan tebliği hükümleri dikkate alınarak hazırlanmakta olup, tebliğ gereği 18.05.2023

tarihinden itibaren, kooperatif merkezimizde ortaklarımızın bilgilerine sunulacaktır.

Üyelerimizin toplantıya kimlik kartı ile gelmeleri, üye numaralarını bilmeleri işlemler

sırasında kolaylık sağlayacaktır.

(Sizlere gönderilen zarftaki isminizin üst köşesinde bulunan numara üye numaranızdır.)

Kimlik kartları bulunmayan üyelerimizden, hüviyetlerini belirtir belge istenecektir.

GÜNDEM:

1- Açılış , saygı duruşu İstiklal Marşının okunması ,

2- Başkanlık Divanının Teşkili, divana imza yetkisinin verilmesinin oylanması,

3- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporunun okunması,

4- Denetim kurulu raporunun okunması,

5- Bilanço ve gelir gider - farkı hesaplarının okunması,

6- Yönetim kurulu yıllık çalışma raporu, denetim kurulu raporu ile bilanço ve gelir - gider farkı

hesaplarının görüşülmesi, bilanço ve gelir - gider farkı hesaplarının onaylanmasının oylanması,

7- Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibrasının oylanması,

8- 2023 yılı çalışma programı ve tahmini bütçenin okunması,

a) Genel giderlere katılım payı (aidat) olarak yapılacak ödemelerin miktarı, zaman ve ödeme

esaslarının belirlenmesi,

b) Gecikmeli ödemelere uygulanacak aylık gecikme zammı oranının belirlenmesi,

c) Kooperatif tarafından yönetimi yapılan plazalar ve diğer bloklar için aidat belirleme işletme

projesini hazırlama ve katılım bedellerini hesaplama konusunda karar alınması,

d) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi,

e) Bütçede fasıllar arası aktarma yapma konusunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

f) 2023 Yılı Çalışma programı ve tahmini bütçenin oylanması,

9- Kooperatif ortak alanlarının kullanımını düzenleyen site yönetim kurallarına aykırı hareket

edenlere, para cezası uygulama yetkisinin yönetim kuruluna verilmesinin, uygulanacak para

cezası miktarlarının tespiti ve oylanması,

10- Kooperatif Ana sözleşmesinin süre ile ilgili 5. Maddesinin (Eski şekil: Kooperatifin süresi

45 yıldır. Yeni şekil: Kooperatifin süresi süresiz) değiştirilmesine karar alınması,

11- 01 Şubat 2022 tarih ve 31737 sayılı Resmi Gazete' de yayınlanan Kooperatif ve Üst

Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmeliğin 15/b maddesi gereği bir asıl, bir yedek dış

denetçinin seçilmesi,

12- 2134 ada 1 parsel İstoç Sarayın satılarak değerlendirilmesi hususunun görüşülmesi,

a) 2134 ada 1 parsel İstoç Sarayın satılarak değerlendirilmesi hususunda karar verilmesi

halinde Otel ve AVM'nin ayrı ayrı veya birlikte satılması halinde asgari satış bedelinin

belirlenmesi konusunda Yönetim Kuruluna bu konuda yetki verilmesinin görüşülmesi ve

karar verilmesi,

b) 2134 ada 1 parsel sayılı yerde yapımı devam eden İstoç Saray adlı Otel ve Alışveriş Merkezi

projemizi ihtiyaç duyulduğu takdirde taleplere cevap verebilecek doğrultuda aşağıdaki

maddelerde içeren şekilde tadilat projesi yapmaya ve asgari satış bedelinin belirlenmesine, ayrı

ayrı veya bir bütün halinde satılması konusunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

b-1) Mevcut bağımsız bölüm sayısını ve fonksiyonunu değiştirmesini içeren tadilat proje

hazırlanmasına, ilgili makamlara tasdik ettirilmesine ve tadilat ruhsatı alınmasına

Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

b-2) Bu tadilat projesi ve tadilat ruhsatı doğrultusunda Tapu ve Kadastro Müdürlüğünde

yeni tapuların çıkarılmasına Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

13- 2144 ada 1 parsel ve 2146 ada 1 parseldeki taşınmazların satılarak değerlendirilmesi

hususunun ayrı ayrı görüşülmesi, satılarak değerlendirilmesi hususunda karar verilmesi

halinde her bir parselin ayrı ayrı asgari satış bedelinin belirlenmesi ve satışı konusunda

Yönetim Kuruluna yetki verilmesinin görüşülmesi ve karar verilmesi,

14- Yeni kayıt olacak ortakların ödeme miktarlarının belirlenmesi konusunda karar alınması,

15- Kamu kurum ve idarelerine taahhüt ve/veya teminat verilmesi, kooperatifin maliki bulunduğu

taşınmazların kiralanması, gerektiğinde tapuya kiralama şerhi verilmesi ve kaldırılması,

sitenin kooperatif tüzel kişiliğince yönetilmesi, ortakların ferdileştirilmesi, tapuda tescilli Site

Yönetim Planının uygulanması konularında yönetim kuruluna yetki verilmesi,

16- Dilek ve temenniler, kapanış.