GENEL KURUL İLANI

SINIRLI SORUMLU İSTANBUL PLASTİK VE KAUÇUK İMALATÇILARI

K.S.S. YAPI KOOPERATİFİ (İPKAS)

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN



Kooperatifimizin, 2022 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı; aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 13 Mayıs 2023 Cumartesi günü saat 11:00' de İkitelli Organize Sanayi Bölgesinde bulunan ESKOOP Sanay¬i Sitesi Atatürk Kültür Merkezi Salonu Başakşehir/ İstanbul adresinde yapılacaktır.

Nisap sağlanamadığı takdirde; ikinci toplantı 20 Mayıs 2023 Cumartesi günü aynı yer ve saatte, aynı gündemle yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın; Olağan Genel Kurul Toplantısında bizzat hazır bulunmaları; bulunamayacaklarsa, ana sözleşmemizin 24.maddesine uygun olarak “Yönetim Kurulu Üyeleri dışında ” bir ortağımızı, eşini ya da birinci dereceden bir yakınlarını (ortağın çocuğu, anne ve babası, eşinin anne ve babası); tüzel kişi ortaklarımızın da bir gerçek kişiyi vekil tayin ederek (imzalı vekaletnameleri ile birlikte) Genel Kurulda temsil edilmeleri önemle rica olunur.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu



GÜNDEM :

1. Yoklama ve açılış.

2. Divan Heyeti'nin seçimi ve divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi verilmesi.

3. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması.

4. 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Çalışma Raporu, Denetim Kurulu Çalışma Raporu, Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve karara bağlanması.

5. 2022 yılına ait faaliyetlerinden dolayı Yönetim ve Denetim Kurullarının ayrı ayrı ibra edilmelerinin oylanması.

6. 2023 yılına ait Çalışma Programı ve Tahmini Bütçenin okunması, ortak ve işyeri aidatlarının belirlenmesi ve yönetim kuruluna bütçe üzerinde fasıllar arası aktarım yetkisinin verilmesi konularının müzakeresi ve oylanması.

7. Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik gereğince Dış Denetçinin seçilmesi ve Dış Denetçiye verilecek ücret ve diğer hususlar hakkında yönetime kuruluna yetki verilmesinin görüşülerek karar alınması.

8. Yönetim Kurulu üyelikleri için 7 asıl 7 yedek, Denetim Kurulu üyelikleri için 3 asıl 3 yedek üyenin 2 yıllık süre için seçilmesi.

9. Kooperatifimizi üst kuruluşlarda temsil etmek üzere; İSKOBİR için 4 asıl 4 yedek temsilcinin 2 yıllık süre için, İ.O.S.B. için 1 asıl 1 yedek temsilcinin 2 yıllık süre için seçilmesi.

10. Dilek ve temenniler.