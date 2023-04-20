İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara'nın Güdül ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi ve Beypazarı Proje Tanıtım Töreni'ne katıldı.

14 Mayıs seçimlerinde başarı hedefleyen İYİ Parti ve Ankara Büyükşehir Belediyesi, bu buluşma ve proje tanıtımıyla seçmenlere projelerini ve politikalarını anlattı. Slogan olarak "1 oy Kemal'e, 1 oy Meral'e!" ifadesi kullanıldı.

Meral Akşener ve Mansur Yavaş, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını ve beklentilerini dinledi, projeler hakkında bilgi verdi. Bu etkinliklerle, partinin ve yerel yönetimin halkla olan bağını güçlendirmeyi ve seçimlerde başarı elde etmeyi amaçladıkları belirtildi.

Yenigün Haber Merkezi