Genel Af düzenlemesinde son merakla takip ediliyor. Genel affı kapsamayan pandemi döneminde izne gönderilen mahkumları esas alan kısmi af düzenlemesi infaz iyileştirme konusu gündemdeki yerini koruyor.14 Mayıs Genel seçimlerinin yaklaşmasıyla Genel af gelip gelmeyeceği vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, Genel af çıkacak mı? Genel af çıkarsa devam eden dava düşer mi? Genel af hangi suçları kapsamaz? Genel affı kimler çıkaracak? Anayasanın 87. Maddesi nedir? Detaylar haberimizde...

GENEL AF ÇIKACAK MI?

Yaklaşık olarak 120 bin mahkumu ilgilendiren ve genel affı kapsamayan kısmi af, 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştı. Yani 21 Temmuza kadar açık cezaevine ayrılan kişiler sarıl verilmektedir. Buna Covid izni de denilmektedir. Şu an için af konusu söz konusu değildir. Buna göre Genel afı çıkması beklenmiyor.

GENEL AF ÇIKARSA DEVAM EDEN DAVALAR DÜŞER Mİ?

Genel af halinde, yürütülmekte olan savcılık soruşturmaları takipsizlik kararı ile sonuçlandırılır. Ceza mahkemelerinde açılan ve devam eden kamu davaları hakkında düşme kararı verilir. Kesinleşmiş ceza mahkumiyeti tüm sonuçlarıyla birlikte ortadan kalkar. Yani, hüküm infaz edilmez.

GENEL AF HANGİ SUÇLARI KAPSAMAZ?

Anayasa kapsamında genel ve özel affın çıkarılmadığı tek suç ormanlara karşı işlenen suçlardır. Ormanı yakmak, daraltmak veya yok etmek amacıyla işlenen tüm suçlar af kapsamının dışında değerlendirilmektedir.

GENEL AFI KİMLER ÇIKARACAK?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, üye tam sayısının 3/5 (beşte üç) çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar verebilir. (Anayasanın 87 . maddesine göre belirleniyor. Yani, 600 milletvekilinin bulunduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) en az 360 milletvekilinin kabul oyu ile bir genel af kanunu çıkarılabilir.

ANAYASANIN 87 MADESİ NEDİR?

Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.