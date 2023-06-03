Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabineyi açıkladı. 65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanı olarak görev yapan Osman Aşkın Bak, yeniden Gençlik ve Spor Bakanı oldu. Peki, Osman Aşkın Bak kimdir? İşte Osman Aşkın Bak'ın siyasi kariyerine ilişkin ayrıntılar...

Osman Aşkın Bak Kimdir?

11 Ekim 1966 yılında doğan Osman Aşkın Bak, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesini bitirdi. İngiltere'de Nottingham Üniversitesinde İşletme Yönetimi ve Endüstri Mühendisliği alanında yüksek lisansını, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstri Mühendisliği Programında doktorasını tamamladı.

65. Hükümette Gençlik ve Spor Bakanlığı görevinde bulunan Osman Aşkın Bak, özel sektörde üst düzey yönetici olarak çalıştı. DEİK Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Türk İran İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi olarak görev üstlendi. İTO Meclis Üyeliğine seçildi. İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde öğretim üyesi olarak ders verdi. Kasımpaşa Spor Kulübü Genel Sekreterliği, İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, TFF Genel Kurul Delegeliği, Profesyonel Kurul ve Dış İlişkiler Kurulu Üyeliği, İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Genel Sekreterliği, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerini yürüten Osman Aşkın Bak, çok iyi derecede İngilizce ve orta derecede Almanca ve Farsça bilmektedir.

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