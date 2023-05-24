Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Buluşmaları kapsamında “Gri Koç” adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu gençlerle buluşturdu.

Denizli’de hayata geçirdiği belediyecilik hizmetlerinin yanında sosyal ve kültürel projelere de büyük önem veren Denizli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik Buluşmaları programı kapsamında Gri Koç adıyla tanınan başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu’nu misafir etti. Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Genel Sekreter Yardımcısı Ömer Faruk Özer, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüdaverdi Otaklı, davetliler ve çok sayıda genç katıldı. Gri Koç Müftüoğlu’nun sunumu öncesi sahneye davet edilen Başkanı Osman Zolan, YKS’ye hazırlanan öğrencilere başarılar diledi. Başkan Osman Zolan, “Çalışma ve gayret varsa, endişeye gerek yok. Allah’ım sizleri başarılı eylesin, yolunuz açık olsun. Her zaman sizlere destek olmaya çalıştık. Sizler de hedeflerinize ulaşmak için en üst seviyede gayret gösteriyorsunuz. Allah’ım gönlünüzdekini nasip etsin inşallah” diye konuştu.

Gökhan Müftüoğlu’nun uzmanlık alanı, aldığı eğitimlerle gençlerin kafasındaki soru işaretlerine yanıt vereceğini ifade eden Başkan Zolan konuşmasına şöyle devam etti: “Gökhan Müftüoğlu hocamız sağ olsun, bizlerin davetini kırmadı, şehrimize sizin için geldi. Endişeye gerek yok, gayret var, sonuçta güzel olacak. Başarılar diliyorum. Allah’ım yolunuzu açık etsin, mutlu olun, önemli olan bu.” Konuşmasının ardından Başkan Zolan, Gri Koç Gökhan Müftüoğlu’na günün anısına üzerinde Denizli horozu figürü bulunan bir kaide verdi.

Başarılı olmanın ilk şartı hedef belirleme

Başarılı eğitimci-yazar Gökhan Müftüoğlu, uzun yıllar eğitim alanında gençlere yardımcı olmaya çalıştığını anlattı. Dijitalleşen dünya ile birçok fırsatın doğduğunu ifade eden Gri Koç, bu dönüşümün gençler için çok büyük imkanlar barındırdığına dikkati çekti. Başarılı olmanın ilk şartının hedef belirleme olduğunu anlatan Gri Koç, hedef ile birlikte bu hedefe ulaştıracak amacın ne olduğunun bilinmesi gerektiğini söyledi. Gri Koç, “Griden Beyaza Başarı” adlı sunumuyla sınava hazırlık süreci, stresle baş etme yöntemleri, etkili iletişim ve zaman yönetimi gibi pek çok konuda öğrencilerin de katılımıyla interaktif bir sunum gerçekleştirdi. DENİZLİ (İGFA)