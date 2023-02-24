Gençlerin kurguladığı bir çözüm üretme programı olan Gençliğin Yüzleri, 2023 genel seçimleri çerçevesinde genç seçmenlerin taleplerini siyasi partiler tarafından görünür kılmak, demokrasiye katılımlarını güçlendirmek ve gençlerin ortak meselelerine çözümler üretmek üzere, tarafsız, partiler üstü ve şeffaf bir ortam sunuyor. Gençlerin, farklı görüşlerden yaşıtlarıyla benzer beklenti ve sorunları konuşulabildiği bir ortamda bulunmaktan memnuniyet duyduğu ,“Gençliğin Yüzleri” Programı, İzmir, Denizli Samsun, Diyarbakır, Mersin ve İstanbul’un ardından Eskişehir ve Ankara’da devam edecek.

Gençler meselelerini tartışırken çözüm önerilerini de dile getiriyor

Fikirlerini, talep, beklenti ve umutlarını görünür kılmak, seçimler öncesi siyasi partilerin gençlik politikalarını gözden geçirmelerini talep eden gençler, Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek ikinci tur forumlarda gençlik forumlarından çıkan 4 politika önerisini 8 şehrin milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla paylaşılacak. Her şehrin “Genç Yüz”leri, çözüm önerilerini kamuoyu ve siyasetçilere aktararak seçimler öncesinde siyasi partilerin gençlik politikalarının hazırlanmasına kaynak sunacaklar. Yaklaşık 7 milyon genç seçmenin ilk defa oy kullanacağı 2023 seçimleri, genç seçmenlerin taleplerini , çeşitli görüşlere sahip yine gençlerin öncülüğünde kamusal bir tartışmaya çevirmek için önemli bir fırsat yaratacak.

Her görüşten siyasilerin parti programlarını oluştururken yararlanabilecekleri bir “gençlik duyumu ortamı” olan bu program, Ulusal Demokratik Enstitü, Sosyal İklim Derneği, Dokuz 8 Medya Araştırmaları Derneği ve Daktilo 1984’ün desteğiyle gerçekleştiriliyor.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi