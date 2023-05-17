TÜİK: Türkiye'deki Gençlerin %84,3'ü Kendini Mutlu Hissettiğini Belirtti

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) "İstatistiklerle Gençlik 2022" araştırmasının sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre, Türkiye'deki gençlerin büyük bir çoğunluğu kendilerini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirtti.

2022 yılı itibarıyla Türkiye'deki genç nüfusun sayısı 12 milyon 949 bin 817 kişi olarak belirlendi. Bu rakam, toplam nüfusun yüzde 15,2'sini oluşturuyor. Genç nüfusun dağılımına bakıldığında, yüzde 51,2'sini erkekler ve yüzde 48,8'ini kadınlar oluşturuyor.

TÜİK'in geleceğe yönelik nüfus projeksiyonlarına göre, genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranı gelecek yıllarda düşecek. 2030'da yüzde 14, 2040'ta yüzde 13,4, 2060'ta yüzde 11,8 ve 2080'de yüzde 11,1'e gerilemesi öngörülüyor.

Türkiye'nin genç nüfus oranı, Avrupa Birliği (AB) üyesi 27 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek. 2022 yılında AB ülkelerinin genç nüfus ortalaması yüzde 10,5 olarak belirlendi.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 22 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 21,7 ile Şırnak ve yüzde 21,1 ile Siirt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 12,3 ile Muğla ve Balıkesir, yüzde 12,7 ile Ordu, yüzde 12,8 ile Tunceli, Sinop ve Kırklareli olarak belirlendi.

Yaşam memnuniyeti araştırmasına göre, kendini mutlu veya orta seviyede mutlu hissettiğini belirten gençlerin oranı yüzde 84,3 oldu. Kendini mutlu hissettiğini belirten genç erkeklerin oranı yüzde 44,1 iken, genç kadınların bu oranı yüzde 51,9 oldu. Orta seviyede mutlu hissettiğini belirten genç erkeklerin oranı yüzde 37,2, genç kadınların ise yüzde 35,6 olarak kaydedildi. Kendini mutsuz hissettiğini belirten gençlerin oranı ise erkeklerde yüzde 18,7, kadınlarda ise yüzde 12,5 oldu.

Yenigün Haber Merkezi