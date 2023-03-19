‘Epistemolojik kopuş’ göndermesi

Ali Babacan sözlerine “Konu iktisat olunca, bazen anlaşılması zor kelimeler havada uçuşur. Endojen, eksojen faktörler; ortodoks, heterodoks yaklaşımlar, epistemolojik kopuşlar, alır başını gider. Mümkün olduğunca sade anlatmaya çalışacağım” diyerek başladı.

Kılıçdaroğlu’na öneriler

“Sayın cumhurbaşkanımıza, yemin töreninden sonra yapacağı ilk konuşmasında ‘Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız çizerlerimiz, derin bir nefes alın, artık özgürsünüz,” demesini önereceğini söyleyen Babacan, önerisine hakimlere ve savcılar hakkında “Artık rahat olun. Anayasaya, yasalara bakın. Vicdanlarınızın sesini dinleyin, kararlarınızı alın” diye devam etti.

‘Çok daha iyisini yapacağız’

“Gençlerin kaçmak istediği değil, yaşamak istediği Türkiye’yi hedefliyoruz ve bunu da başaracağız” diyen Babacan, “Gençlerin Interrail’le Avrupa’yı gezdiği, emeklilerin yurtdışına tatile gittiği, son model telefonun lüks olmadığı, yeni mezunların işe girer girmez araba aldığı, kira öder gibi ev sahibi olmanın sıradanlaştığı yıllar... İşte onlardan çok daha iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.

‘Şeffaflık yükselirse ekonomi büyüyor’

Enflasyon oranları, kişi başına düşen milli gelir, şeffaflık endeksi ve milli gelirden pay oranlarını gösteren grafikleri paylaşan Ali Babacan, “Siz enflasyonu düşük ve öngörülebilir hale getirdiğinizde ekonomi büyüyor. Şeffaflık ne kadar yükselirse, ekonomi o kadar büyüyor. Şeffaflık azaldığında, ülke fakirleşiyor, yolsuzluk çoğaldığında ülke fakirleşiyor” dedi.

‘Orta gelir tuzağından çıkış mümkün’

Babacan konuşmasında hukuk ve eğitimin önemini, “Ekonomi için olmazsa olmaz en önemli iki kavramdan biraz bahsetmek istiyorum. Hukuk ve eğitim olmazsa olmaz. Türkiye’nin zirvede olduğu yıllarda bundan çok bahsediyorduk. 2013’te İzmir İktisat Kongresi’nin 90’ıncı yılında bu ‘2023'e 25 bin dolar milli gelir hedefi koyduk. 2 trilyon toplam milli gelir hedefi ve ihracatta da 500 milyar dolarlık bir hedef koyduk ama eğer eğitimde ve hukukta gerekenleri yapmazsak bu ülke ortak gelir tuzağına düşecek demiştim. Ve maalesef düştük. Şu anda ülke bir orta gelir tuzağında. Fakat bu tuzaktan çıkış mümkün. Endişeye mahal yok” sözleriyle vurguladı.

‘Kazanacağımız zafer, dünya demokrasi mücadelesine umut olacak’

Dünyanın pek çok coğrafyasında otokratlar ile demokratların karşı karşıya geldiğini söyleyen Babacan şunları söyledi:

“Bugün ülkemizde de otokrat yönetime karşı bir haysiyet mücadelesi var. 14 Mayıs’ta kazanacağımız zafer Avrupa’da, Asya’da, Afrika’da ve Amerika’da demokrasi mücadelesi verenler için umut olacak. Türkiye’nin bugünkü demokrasi mücadelesi Orta Doğu’da, Balkanlar’da, Kafkaslar’da sönen demokrasi umutlarını yeniden yeşertecek.”

‘Demokrasi feryadının sesiyiz’

“Kurumların yok edildiği, kuralların tanınmadığı, hukuk devletinin ayaklar altına alındığı bir yönetime karşı geniş mahallelerin ortak bir mücadelesi var şu anda. Ve bu mücadele şu anda bu salonda. Bu mücadele şu anda Millet İttifakı çatısı altında yürüyen bir mücadele. İşte bizler, bu demokrasi feryadının sesiyiz.”

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