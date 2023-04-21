“Gönül coğrafyamıza Sancağımızla yürüyoruz” sloganıyla çıkış yapan ve ülkemizde öğrenim gören misafir öğrencilerle yapmış olduğu etkinliklerle adından söz ettiren Uluslararası Sancak Derneği, öğrencilerle iftar sofrasında bir araya geldi.

Özbekistan Fahri Konsolosu Ali Baklan’ında katıldığı iftar yemeğinde birçok ülkeden katılım sağlayan öğrencilerle söyleşi gerçekleştirildi.

Ali Baklan öğrencilere hitaben, Bizler büyük bir coğrafyada yaşayan köklü bir milletiz. Sizler bu milletin övünç kaynağı asil evlatlarısınız. Eğitim için çıktığınız bu yolda bizler sizlere her konuda yardımcı olmayı görev bildik. Konsolosluğumuzun kapıları her kardeşime açıktır. Gelin birlikte olalım, bir olalım.” Şeklinde konuştu.

Uluslararası Sancak Derneği Genel Başkanı Mümin Gül, “Bizler kadim bir medeniyetin temsilcileriyiz. Cebelitarık’tan Çin’e kadar geniş bir coğrafyada yaşayan akraba topluluğuyuz. Yine bizi birbirimize bağlayan ümmet olma bilincimizdir. Bizler bu kadim medeniyetin temsilcileri olarak ortak kültür ve birlikte yaşama ahlakını geliştirmek gibi büyük bir misyona da sahibiz. Burada eğitimlerinizi tamamlayıp memleketlerinize döndüğünüzde sizden sonra gelecek genç kardeşlerimize rehberlik yapacaksınız. Katılım sağlayan başta Özbekistan Fahri Konsolosumuz Sayın Ali Baklan’a, kıymetli çalışma arkadaşlarıma ve ata yurtlarından eğitim için anayurtlarına gelen ve iftar soframızda bizimle birlikte olan siz değerli kardeşlerime hassaten çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Uluslararası Kırgızistan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Baatyrbek Akylbekov, katılımından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve çalışmalar konusunda her zaman işbirliği içinde olmayı arzu ettiğini ifade etti. Geceye katılanların topluca hatıra fotoğrafının çekilmesinin ardından program sona erdi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ