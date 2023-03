Bütün araştırmalarda gençlerin önceliğinin ne para ne kariyer ne de şöhret olmadığını kaydeden Prof. Dr. Arıboğan, gençlerin özgürlük ve adalet istediklerine dikkat çekti. Prof. Dr. Arıboğan bu durumun sadece içerisinde bulunduğumuz süreçle ilgili olmadığını antik dönemlerden başlayarak tarihin her döneminde gençlerin sürekli düzene davet eden baskıyı sevmediklerini söyledi. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Politik Psikoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, seçim sürecinde genç seçmenlerin tercihlerinin önemli olduğunu söyledi. Antik dönemlerden başlayarak günümüze gelene kadar tarihin her döneminde gençlerin her zaman özgürlüklerine düşkün olduklarını belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, gençlerin her dönemde özgürlüklerine ve haklarına sahip çıkmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Gençler sürekli düzene davet eden baskıyı sevmez

Genç neslin aynı zamanda kendilerinin özgürlüğü ve hakları için verdiği bu mücadeleyi savunan siyasi partilere yakınlık duyduklarını belirten Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Gençler, sürekli baskılayan, sürekli düzene davet eden baskıyı sevmez. Bu gençliğin tabiatında olan bir şey. Antik dönemlerden beri böyle bir durum var.

Gençler liyakatsizlikten şikayetçi

Özellikle Kahramanmaraş depremlerinden sonra üniversitelerde yüz yüze eğitime ara verilmesinin tepkilere neden olduğunu belirten Prof. Dr. Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Üniversitelerde eğitimlerin online’a çevrilmesi bile çok ciddi ve çok büyük bir tepki oluşturdu. Gençler neşesiz ve sosyal açıdan kurak bir ortama mahkum edildiler. Öte yandan gençler, birtakım yakınlıklarından ötürü pozisyonlandırmaları çok rahatsız edici buluyor. Gençler bu durumu kabul etmek istemiyor. İstediği kadar çalışsın. Kendisinden çok daha vasıfsız birinin 20’li yaşlarda bir şirketinden genel müdürlüğüne getirileceğini biliyor. Bunlardan çok rahatsızlar.” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelen gençler, dünyadaki statükoculara karşılar

Gençlerin bu rahatsızlıklarına karşın yapılan bazı araştırmalarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleyen gençlerin de dış dünyadaki statükoculara karşı olduğunun tespit edildiğini kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelen gençler, bunlar da dış dünyadaki statükoculara karşılar. Erdoğan ‘Dünya beşten büyüktür’ diyen bir lider. Amerika’nın dizayn ettiği dünyada ona başkaldıran bir gücü simgeliyor. Bu gençler de bu duruma direnen, oradaki devrimciliğin peşinde. Yani temel mesele iki tarafta da devrim. Ona oy verenler böyle bakıyor. Onlar öyle bakıyor, diğerleri ise revizyon peşinde. Her iki tarafta da gençlik bu rüzgarların etkisiyle böyle sürükleniyor.” dedi.

Gençler adalet ve özgürlük istiyorlar

Politik psikolojinin çok önemli bilim alanı olduğunu kaydeden Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan, “Bunu bilmeden de gençliği doğru düzgün anlamak mümkün değildir. Bakıyoruz bütün araştırmalarda gençlerin önceliği ne para ne kariyer ne de şöhret. Adalet ve özgürlük istiyorlar. O kadar net çıkıyor ki ortaya. En çok vuruldukları yer orasıdır. ‘Nereden yaralandıysanız orası kimliğiniz olur’ sözü vardır. Çocukları oradan yaralamışsınız. Adaleti yasada, yargıda değil hayatında arıyor. ‘Ben çalışacağım, çabalayacağım. Adil bir fırsat mı gelecek yoksa birinin yeğeni benden öne mi geçecek?’ Orada darmadağın oluyor. Bu ülkede ne olursa olsun. Seçimi kim kazanırsa kazansın bu düzen değişmeli. Bu kabul edilemez. Onların gözündeki o umutsuzluk, öfke, devlete karşı duyulan hayal kırıklığı çok can sıkıcı.” dedi.