Gençlerin sesini, özgür ve demokratik şekilde topluma ve siyasi partilere duyurmak üzere başlatılan sivil gençlik oluşumu düşüncelerini özgür ve güvende hissederek ifade etme fırsatı sunuyor. Gençlerin kurguladığı bir çözüm üretme süreci olan Gençliğin Yüzleri, 2023 genel seçimleri çerçevesinde genç seçmenlerin taleplerini siyasi partiler tarafından görünür kılmak, demokrasiye katılımlarını güçlendirmek ve gençlerin ortak meselelerine çözümler üretmek üzere, tarafsız, partiler üstü ve şeffaf bir ortam için alan açıyor. Gençlere farklı görüşlerden yaşıtlarıyla benzer beklenti ve sorunları konuşulabildiği bir ortam yaratan “Gençliğin Yüzleri” gençlik hareketinin ilk turu İzmir, Denizli Samsun, Diyarbakır, Mersin, İstanbul ve Eskişehir’in ardından Ankara’da düzenlenen gençlik forumuyla tamamlandı.

Tartışılan konular arasında Ankara’daki gençlerin bir numaralı önceliği genç işsizliğinin artması ve alan dışı çalışma zorunluluğuydu.

Siyasette karar alma süreçlerine dahil olmak isteyen Ankaralı Genç Yüz’lerin liderliğinde gerçekleşen forumda gençler, kendilerini ilgilendiren öncelikli meseleleri konuşarak, bugün için değişimi tartıştı ve çözüm önerilerini dile getirdi. Ankara’daki gençlik forumunda gelir adaletsizliği ve ekonomik krizin gençler üzerindeki etkisi, genç işsizliğinin artması, üniversitedeki nitelikli eğitim sorunu, temel ihtiyaçlara erişim sorunu, gençlerin temsiliyeti ve siyasete katılım yetersizliği, göçmen, mülteci, sığınmacılara dair politikaların eksikliği, gençlerin sosyal ve psikolojik desteklere yeterli erişememesi, afete hazırlık politikalarında yetersizlikler, iklim krizi ve kaynakların azalmasının gençler üzerindeki etkisi, afet sonrası yönetim eksikliği, anadilde eğitim ve LGBTIQ+’lara uygulanan ayrımcılık ve katılım sorunu başlıkları öne çıktı.

Gençler meselelerini tartışırken çözüm önerilerini de dile getiriyor.

Fikirlerini, talep, beklenti ve umutlarını görünür kılmak isteyen ve seçimler öncesi siyasi partilerin gençlik politikalarını gözden geçirmelerini talep eden gençler, Mart ve Nisan aylarında düzenlenecek politika forumlarında gençlik forumlarından çıkan 4 politika önerisini 8 şehrin milletvekilleri ve milletvekili adaylarıyla paylaşacak. Her şehirden en az yüz gencin katılımıyla gerçekleşmesi beklenen etkinlikte gençlerin çözüm önerileri kamuoyu ve siyasetçilere gençler tarafından aktarılacak ve bu öneriler seçimler öncesinde siyasi partilerin gençlik politikalarının hazırlanmasına kaynaklık edecek. Yaklaşık 7 milyon genç seçmenin ilk defa oy kullanacağı 2023 seçimleri öncesinde bu oluşum, genç seçmenlerin taleplerini, çeşitli görüşlere sahip gençler aracılığıyla ve yine gençlerin öncülüğünde kamusal bir tartışmaya çevirmek için önemli bir fırsat yaratacak.

Her görüşten siyasetçilerin parti programlarını oluştururken yararlanabilecekleri bir sivil gençlik hareketi olan bu program, Ulusal Demokratik Enstitü, Sosyal İklim Derneği, Dokuz 8 Medya Araştırmaları Derneği ve Daktilo 1984’ün desteğiyle gerçekleştiriliyor.

YENİGÜN HABER MERKEZİ