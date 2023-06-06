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Atatürk’ün Dolmabahçe Sarayı’nın muayede salonunda milletin ziyaretine açılan tabutunun önünden saygı geçişi sırasında ölenlerin olduğu Türkiye’nin bilinmezleri arasındaydı, yakın zamana dek.

Ölümler o günün gazetelerinde yayımlandığı halde çok kişi bilmiyordu. Unutturulmaya çalışılan bir gerçekle karşı karşıyaydık sanki.

Gazi’nin tabutu 16 Kasım 1938 Çarşamba günü saygı geçişine açıldı. Ertesi günkü geçişte saat 20.00 sıralarında meydana gelen izdihamda aralarında yabancı uyrukluların da olduğu 11 kişi öldü.

Efsanevi caz piyanisti, Türkçe sözlü pop müziğin öncüsü “Bak Bir Varmış Bir Yokmuş…” u kulaklarımıza emanet bırakıp, emre uyarak çağıranının yanına giden Bozkurt İlham Gencer, o kaos gününün tanıklarından biriydi.

Gencer, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nin günlük yayını Bizim Gazete’yi ziyaretlerinden birindeki sohbetimizde o izdihamda yaralananlar arasında olduğunu anlatınca konuyu araştırdım.

Meğer öğrenilmesi, habere ulaşılması ne kadar kolaymış.

Haber 18 Kasım’da Cumhuriyet ve Akşam gazetelerinde ölenlerin adları olmadan sadece resmi bildiri olarak yayımlanırken Son Posta gazetesinde haber hem bildiri metni hem de ölenlerin adlarıyla yayımlanmış.

Gencer’in anlattıklarına gelince.

“Annemle babam ayrıldıkları için beni iş adamı olan dedem Halil Nail Öget büyüttü. O gün Atatürk’ün cenazesine dedemle gittik. Ata’nın tabutu bayrağa sarılı duruyordu. Biz en öndeydik. Bir ara çığlıklar duyuldu. Arkadan yüklenmeye başladılar. Yere yuvarlandık. Gözlerimi, o zamanlar Osman Üçer’in sahibi oyduğu Teşvikiye Sağlık Yurdu’nda açtım. Kafam parçalanmış. 3,5 ay yattım. Sonradan öğrendik o izdihamda ölenler olmuş.”

HEP UNUTUYORLAR

Dün, Mustafa Kemal’in cumhuriyetin ilanından sonra 5 Haziran 1928 tarihinde Tuzla'yı ilk kez ziyaret edişinin 95. yıl dönümüydü.

Mübadelenin başkenti Tuzla için çok önemli gün, geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da unutuldu.

Bu özel günü sadece ADD Tuzla Şubesi Başkanı Şengül Özpağada’yla Tuzla Rumeliler Derneği hatırladı ve andı.

Ancak, Tuzla Kaymakamlığı, Tuzla Belediye Başkanlığı, Deniz Harp Okulu Komutanlığı, Piyade Okulu Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, 41’inci Mekanize Alay Komutanlığı, Jandarma Komutanlığı, Halk Eğitimi Merkezi müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü, Cumhuriyet Kadınları Derneği Tuzla Şubesi, Tuzla Sosyal Dayanışma Derneği, okullar, üniversiteler, parti örgütleri, muhtarlıklar, futbol kulüpleri dernekleri, hemşeri dernekleri her yıl duğu gibi bu yıl da sessiz kaldı.

Bu ne duyarsızlık.

Hele adlarının başında Tuzla yazan, fırsat buldukça Atatürk güzellemesi yapan kimi derneklerin bu günü yok saymalarına ne diyeceğimi bilemiyorum.

Vardır bir bildikleri.

Not: Yazımı gazeteye gönderdiğim saat olan 16.30’a kadar konuyla ilgili görüş açıklayan STK ve resmi makam olmadı.