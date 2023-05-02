Menajerlik yaptığı isimlere kazandırdığı başarı ve konser organizasyonları ile tanınan Özbey Özdeker, prodüktör kimliği ile yeni şirketi “Act Early”i kurdu.

7 senedir sektörde arasında Cakal, Reckol, Anıl Piyancı olan ünlü isimler ile çalışan Özdeker, genç yetenekleri keşfetmeye odaklanacağı yeni şirketi için “Buradaki ana amacımız bir aile kurmak, genç yetenekleri şarkı seçiminden klipçekimine, promosyondan dijitale her ihtiyacının karşılanacağı bir çatı altında toplamak istedik” diye açıkladı.

“Act Early” ile menajerlike de devam edicek olan Özbey, yeni şirketinin ilk adımlarını Era7capone ile imzaladığı sözleşmeyle attı. Özellikle dijitalde çok iddialı olan "Act Early" müzik sektöründe çok konuşulacak işlere imza atmaya hazırlanıyor.