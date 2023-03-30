Yelken branşında Formula Kite sporcusu Derin Deniz Sorguç, başarılı eğitim hayatıyla paralel olarak sürdürdüğü spor yaşamında ülkemizin gururu olmaya devam ediyor. Sorguç 20-24 Mart 2023 TYF Yelken Ligi Formula Kite U21 Şampiyonasında U21 Türkiye İkincisi olarak Formula Kite U21 Millî Takımına seçildi. 25-29 Mayıs 2023 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak U21 Gençler Avrupa Şampiyonası ve 20-24 Temmuz 2023 tarihleri arasında İtalya’da yapılacak U21 Gençler Dünya Şampiyonasına katılmaya hak kazanan millî sporcu, heyecanla yarışları bekliyor.
YENİGÜN HABER MERKEZİ