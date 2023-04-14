Oyuncu Güven Kıraç, uğruna 12 yıllık eşinden boşandığı genç sevgilisi Merve Topugil ile kameralara yansıdı. El ele dolaşan çiftten Topugil kameraları görünce elini çekerken Kıraç da "Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler" ifadelerini kullandı.Birçok projede rol alan başarılı oyuncu Güven Kıraç, önceki gün 12 yıllık evliliğinin bitmesine neden olan Mervenur Topugil ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Karşılarında basın mensuplarını gören ikili arasında küçük bir tartışma çıktı.

"TUT ELİMİ, BIRAK ÇEKSİNLER"

Yağmurlu havaya aldırış etmeden Nişantaşı sokaklarında el ele yürüyen ikili, karşılarında basın mensuplarını görünce panikledi. Genç kadın, "Bizi çekiyorlar" diye kendisini uyaran Kıraç'ın hemen elini bırakırken, bu sırada ikili arasında kısa süreli tartışma yaşandı. Bir süre hararetli bir şekilde konuştukları görülen çiftten Kıraç'ın bir ara Topugil'e "Tut elimi bir şey olmaz. Bırak çeksinler" dediği duyuldu. İkili daha sonra el ele tutuşarak yürümeye devam ettiler. 63 yaşındaki Güven Kıraç, geçtiğimiz sene Asmalımescit'te Merve Topugil ile sarmaş dolaş görüntülenmişti. İhaneti öğrenen Başak Kıraç ise 12 yıllık evliliğini bitirmişti.