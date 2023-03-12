Ozan Gelen’in söz ve müziği kendisine ait olan yeni şarkısı “Yansın Dünya” nın aranjörlüğünü dünyaca ünlü saksofon sanatçısı ve prodüktör Anıl Şallıel üstlenmiş. Dinleyicilerini masalsı bir yolculuğa çıkartan Ozan Gelen’in Yansın Dünya şarkısına çekilen klibi başarılı yönetmen Muhammet Tufan tarafından çekilmiş. İnsanoğlunun kendi ile savaşını da betimleyen sanatçı şarkıda söylediği “derdim kendimle” sözleriyle dinleyicileri düşünmeye davet ederken, bazen boşvermişliğinde iyi olabileceğini aşkın acı tatlı tüm yönlerini gözler önüne seriyor.

Ozan Gelen, 12 haziran 1994 tarihinde İzmir’de doğdu. 10 yaşında babasının hediye ettiği bağlama ile enstruman çalmaya başladı. Müzik üretimi de bu yıllardan itibaren başlamış oldu. Lise eğitimi yıllarında çeşitli müzik gruplarına gitar ve vokal olarak eşlik etti. Üniversite eğitimini Dokuz Eylül Üniversitesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nde tamamladı. 2019 yılında Dokuz Eylül Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nde Yüksek Lisans eğitimine başladı. Sözü ve müziği kendisine ait birçok şarkısı bulunan sanatçı, müziğini dinleyicileri ile buluşturmaya devam ediyor.

Ozan Gelen’in “Yansın Dünya” adlı single çalışması Avrupa Müzik etiketi ile dijital platformlarda yayında...

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