Genç MÜSİAD’ın iki yılda bir düzenlediği ve bu yıl 8’incisini gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 (UGİK'23), “BAŞLANGICIN SONU” mottosuyla, 23 Şubat tarihinde Grand Cevahir Otel’de gerçekleşecek. Yeni bir başlangıcın kapısını aralayarak iş dünyasında tıkanan binlerce iş insanına ilham olmayı amaçlayan UGİK'23’ün kapsamı ve hedefleri düzenlenen basın toplantısında masaya yatırıldı. MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal’ın zirve hakkında bilgi paylaşımında bulunduğu ve basın mensuplarının soruları yanıtladığı toplantıda, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’ne (UGİK) bugüne kadar 70’i aşkın ülkeden 5500 kişinin katıldığı ve bu sene kongreye 1500’den fazla genç iş insanının katılmasının hedeflendiği belirtildi.



Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) bünyesinde, geleceğin iş dünyasının olgunlaşmasına yönelik öncü adımlar atan Genç MÜSİAD, faaliyetleriyle genç iş adamlarına yeni ilhamlar oluşturmayı sürdürüyor. Türkiye’de 57, yurt dışında 32 temsilciliğiyle ülke ekonomisine, sosyo-kültürel yapısına faydalı olabilme misyonuyla faaliyet gösteren Genç MÜSİAD, 23 Şubat tarihinde Grand Cevahir Otel’de gerçekleştireceği Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi 2023 (UGİK'23) ile genç iş insanlarına ve girişimcilere her zaman bir adım ileride olmanın yol haritasını sunarken; Türkiye’nin girişimcilikteki “mihenk taşı” olma rolünü üstleniyor.

Genç MÜSİAD, 23 Şubat’ta gerçekleştirilecek UGİK'23 için MÜSİAD Genel Merkezi’nde basın toplantısı düzenledi. Toplantıya kongreye ilişkin bilgi vermek üzere MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı ve Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal katıldı. Alanında isim yapmış yerli ve yabancı birçok iş insanı, bürokrat, akademi ve kamunun üst düzey temsilcisinin katılımıyla gerçekleşecek UGİK'23 öncesinde düzenlenen basın toplantısında zirvenin hedefleri, kapsamı hakkında ayrıntılı bilgiler verildi.

MÜSİAD GENEL BAŞKANI MAHMUT ASMALI: “UGİK’23’ÜN ÜLKEMİZ EKONOMİSİNE CİDDİ KATKILAR SUNMASINI TEMENNİ EDİYORUZ”

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, “Genç MÜSİAD; MÜSİAD bünyesinde iş insanı ruhuna sahip, gelişmeyi hedefleyen ve iş dünyasında bir üst lige çıkmayı amaçlayan gençlerin oluşturduğu bir çalışma platformu. Genç MÜSİAD, iş dünyasında birliği gerçekleştirmek düşüncesiyle 2002 yılında yola çıktı ve en önemli zenginliğimiz olan gençliğimize hizmet etmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor. Esasında MÜSİAD bir gençlik hareketi. Zira 33 sene önce inanmış gençler tarafından kurulan MÜSİAD için bugün de dün olduğu gibi genç iş insanlarının teşebbüs kabiliyetleri ve girişim cesaretleri en önemli konu” dedi. Asmalı, MÜSİAD’ın uluslararası arenada toplam 165 şube ve irtibat noktasına ulaştığını, 13 binin üzerindeki üyesi ve 60 bine yakın firmasıyla uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirtti.

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, Uluslararası Genç İş Adamları Kongresi’ne (UGİK) bugüne kadar 70’den fazla ülkeden 5500 kişinin katıldığını ve bu sene kongreye 1500’den fazla genç iş insanının katılmasının hedeflendiğini söyleyerek “Başlangıcın Sonu temasıyla düzenlenecek olan UGİK’23’ün ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sunmasını temenni ediyoruz” dedi.

Asmalı, “Genç MÜSİAD, uluslararası çalışmalarıyla ticari diplomasiye ciddi katkılarda bulunmaktadır. Bu itibarla UGİK de uluslararası yönüyle gittikçe büyüyen bir ticari diplomasi platformu olarak dikkat çekmektedir. Âdeta bir kuluçka merkezi gibi çalışan ve yeni girişimcilere ilham kaynağı olan UGİK, yeni markaların doğacağı, çevre dostu ekonomi anlayışına öncelik verilen bir inisiyatif olarak da dikkat çekiyor. MÜSİAD’ın vizyonunu ve birikimini genç girişimcilere taşımak için her fırsatta üniversitelerle yeni iş birliği modelleri geliştirdiğimizi ve öğrenci kardeşlerimizle buluşmalara önem verdiğimizi ifade etmek isterim. En son Gebze ve Kayseri’de üniversiteli öğrenci kardeşlerimizle buluşarak tecrübelerimizi paylaştık, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu, ekonominin ve ticaretin dinamiklerini istişare ettik. Bu yıl MÜSİAD’ın üniversitelerle ve öğrencilerle etkileşimini artırmak ve güçlendirmek için ticari diplomasi atölyelerini de hayata geçirmeyi planlıyoruz. Bu sayede iş dünyamıza yeni girişimciler kazandırmayı ve özellikle bilgi üretimine odaklanmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.

YUNUS FURKAN AKBAL: “AMACIMIZ TIKANAN NOKTALARA ÇÖZÜM GELİŞTİRMEK”

Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan AKBAL, basın toplantısında “Genç MÜSİAD olarak Türkiye ve toplumumuz için tüm gayretimizle çalışma yolunda ‘Biz de varız’ diyeli neredeyse çeyrek asır oldu. Biz bugün Türkiye’de 57, dünya da ise 32 temsilciliği ile günden güne teşkilat yapılanmasını artıran küresel bir gençlik platformu hâline geldik” dedi.

Yenilikçi fikirlere açık, inovatif adımlar atarak bugünün teknolojisini yakından takip eden aynı zamanda da geleceğe yön verecek çalışmalar yapan global bir gençlik platformu olmanın gururunu yaşadıklarını belirten Yunus Furkan Akbal şunları kaydetti: “20 yılı aşkın süredir girişimcilik temelinde var olduğumuz iş dünyasında şu an bambaşka bir konumda yer alıyoruz. Öyle ki Çin, Azerbaycan, Portekiz, Fransa, Almanya gibi dünyanın pek çok farklı noktasında varız. Bizler Genç MÜSİAD olarak Anadolu’daki şirketlerin ikinci nesil temsilcilerinin uluslararası yatırımcılarla buluşmasını sağlıyoruz. Diğer yandan ticari kapasitesi istenilen seviyeye gelmemiş ülkelere, Genç MÜSİAD’ın know-how’ını aktarıyoruz. Bu alanda dünyada otorite konumuna gelmiş kurumlar arasında bulunuyoruz.”

“HEDEFİMİZ İŞ DÜNYASINI YENİ BİR AŞAMAYA ULAŞTIRMAK”

Genç MÜSİAD’ın UGİK ile küresel iş dünyası ekosisteminin paydaşlarına yeniliklere entegrasyon sağlama, faaliyet gösterdikleri alanda liderlik iç görüsü geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüğüne değinen Yunus Furkan Akbal, “Hedefimiz iş dünyasını yeni bir aşamaya ulaştırmak. Programımız bu yönden ilham veren ve iş dünyasını yeniliklerle buluşturan bir strateji lansmanı niteliğini taşıyor” dedi.

Yunus Furkan Akbal, iş dünyasını üç aşama olarak kategorize ettiklerini ve üçüncü aşamanın güçlü bir şekilde ele alınması gerektiğine inandıklarını belirtti. Yunus Furkan Akbal, aşamalar konusunda şunları söyledi: “Birinci aşamayı başlangıç olarak nitelendiriyoruz. İş dünyasına yönelik bir fikri olan ve buna inanan insanlar bir şekilde aksiyon alarak yola koyuluyorlar. İlk adımdan sonra fikri somut veriye dökebilmek, bunun için doğru maddi kaynakları temin edebilmek, network oluşturmak gibi kendi içinde aşamalara sahip bu yolda, birçok iş insanı serüvene veda ediyor ya da konfor alanının nihai menzil olduğunu düşünüyor. Yurt içi ve yurt dışındaki atılımların yüksek çoğunluğu bu aşamaya gelip, kapıyı geçmek bir yana dursun tıklatmaya dahi imtina ediyor. Ve biz üçüncü ve son aşamada ise ‘çık o kapıdan ve başla’ diyoruz. Bu kapı, akılcı stratejilerin oluşturulduğu ve nihayetinde doğru marka olarak dünyaya açılmanın eşiğidir. Ülkemizde fark edilemeyen birçok olanak olmasına rağmen, başarılı olmuş, yoluna devam edebilmiş veya potansiyelini dünyaya açmayı başarabilmiş marka sayımız potansiyelimizin çok uzağındadır. İş dünyası her daim gelişen, değişen dinamik bir süreçtir. Bu süreç, dünyaya açılma eşiğine kadar devam eden uzun bir yolla başlar. Ancak o yolun bitişi aslında yeni başlangıçlar için bir son niteliği taşımaktadır. İş dünyasında girişimciliğe dair söylenecek sözün, yapılacak tanımın kalmadığı bu dönem artık yeni bir başlangıcın yapılması gereken bir sonu temsil etmektedir. Bu yaklaşımla 23 Şubat’ta 8’incisini düzenleyeceğimiz UGİK’23’ü ‘Başlangıcın Sonu’ mottosu ile gerçekleştireceğiz.”

İş dünyasında tıkanan binlerce iş insanına ilham olmayı amaçladıklarını söyleyen Yunus Furkan Akbal, “Artık yeni bir başlangıcın kapısını aralıyoruz. Ticarette pazar alanlarında sınırlarının kalkması, isimlerin kişisel markalara dönüşmesi gibi küresel ölçekte pek çok kapı açıldı. UGİK’23’te dünyaya açılan o kapıdan geçmenin yollarını arıyoruz” şeklinde konuştu.

GENÇ MÜSİAD UGİK’23’TE KARBON SALIMINI SIFIRLIYOR

Yunus Furkan Akbal, UGİK’23’ün bir Karbon-0 (zero) etkinliği olduğuna da değinerek şunları kaydetti: “Sürdürülebilir bir dünya için öncelikli olarak yapmamız gereken şey: Farkındalığa sahip olmak. Çünkü her ne yaparsanız yapın sürdürülebilirlik için harekete geçilmemiş bir dünyada ne gelecekten ne de başlangıcın sonundan bahsedemeyiz. Genç MÜSİAD olarak, bunun ilk aşamasını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Bugün basın lansmanımıza icabet eden tüm katılımcılarımızın oluşturmuş olduğu karbon ayak izlerini nötrlemek amacıyla her birimiz için I-REC sertifikasını satın alarak basın lansmanımızın karbon sıfır olmasını sağlayacağız.”

DENEYİM ALANLARI DA KATILIMCILARI BEKLİYOR

Basın toplantısında UGİK’23’te katılımcıları nelerin beklediğine de değinen Genç MÜSİAD Başkanı Yunus Furkan Akbal, klasikleşmiş iş insanı kalıplarından arınmış yeniçağın iş insanı algısına da vurgu yapabilmek için katılımcıları program girişinde “Kravatlı Girilmez” panosunun karşılayacağını söyledi. Kravat ile katılım sağlayan konukların program alanında kravatlarının alınıp panoya asılacağını belirten Yunus Furkan Akbal, sözlerine şöyle devam etti: “Programımızın konseptini yansıtacak girişimcilik tünelinde katılımcıların ne kadar girişimci ruhlu olduklarını bu yapacağımız çeşitli testler ile deneyimleyerek anlamaları sağlayacağız. Kasanın anahtarı nerede etkinliğiyle katılımcıların alana yerleştirilen kilitli kasayı açacak doğru anahtarı bulmalarını isteyeceğiz. 180 derece hatıra fotoğraf alanı ve marka oluşturma alanları gibi birbirinden farklı daha pek çok deneyim alanıyla katılımcılarımızı bekliyor olacağız.”

YAPAY ZEKÂ UGİK’23’TE

Günümüz teknolojisinin odak noktası olan yapay zekaya da programında önemli bir yer veren UGİK’23’te tamamı yapay zekâ ile oluşturulacak görsellerden dijital bir sergi de katılımcıların beğenisine sunulacak.

Beş ana başlık olarak belirlenen (marka, network, finans, sürdürülebilirlik ve Türkiye için başlangıcın sonu) oturumlarda ise Türkiye’nin üst düzey yöneticilerinden uluslararası konuşmacılara kadar pek çok isim yer alacak.