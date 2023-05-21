Başkentli çocuk ve gençlere meslekleri tanıtan Ankara Büyükşehir Belediyesi, Beypazarı’nda ve Kesikköprü Kamp Alanı’nda yaşayan 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere içerisinde gazete şablonu, not defteri, kalem ve basın kartı bulunan basın kiti dağıttı.ANKARA (İGFA) - Öğrenci dostu uygulamalarıyla dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentli gençlere meslekleri tanıtıyor.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ile Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı iş birliğinde Başkentli 9-14 yaş aralığındaki çocuklara basın kiti dağıtmaya başladı.

HABERLER KİTAPÇIK HÂLİNE GETİRİLECEK VE MANSUR YAVAŞ’A SUNULACAK

Basın Yayın Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı ekiplerinin hazırladığı ABB logolu dosya ve içinde gazete şablonu, not defteri, kalem ve boya seti, yakalık- farklı renklerde yaka ipi ve plastik kartlık, sarı basın kartı ve sticker seti Beypazarı’nda ve Büyükşehir Belediyesinin Kesikköprü Yerleşkesinde 9-14 yaş aralığındaki öğrencilere dağıtıldı.

Yaşadıkları çevrede tanık oldukları ve haber değeri taşıdıklarını düşündükleri olayları gazete şablonuna yazacak olan öğrenciler, gazetecilik mesleğini tanırken ilk haber deneyimlerini de yaşamış olacak.

Çocuklar yazdıkları haberleri 1 Haziran’a kadar Beypazarı Aile Yaşam Merkezi’ne ve Kesikköprü Yerleşkesindeki idarecilere bırakacak. Acar muhabirlerin yazdığı ilk haberler Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından bir kitapçık hâline getirilecek ve Başkan Mansur Yavaş’a sunulacak.