Kurulduğu 1992 yılından bu yana gerçekleştirdiği 100 milyondan fazla çalışan deneyimi anketinden elde ettiği kapsamlı bilgiler ile bir işyerini harika hale getiren unsurların neler olduğunu ortaya koyan Great Place To Work®, Best Workplaces for Millennials™ Listesi’ni açıkladı. Best Workplaces for Millennials™ Listesi’nde yer alan 60 organizasyonun belirlenmesinde 126 bin 500 çalışanın katıldığı Trust Index™ çalışan deneyimi anketi verileri değerlendirildi.

Great Place To Work® Türkiye tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sürecinde ayrıca hem 26-34 yaş aralığındaki çalışanlara özgü eğilimler hem de yaştan bağımsız olarak ortak deneyimler, diğer kuşaklardan çalışanların deneyimleriyle karşılaştırıldı. Analizde şirket büyüklüğü, çalışanlarının demografisi ve sektör normları gibi önemli faktörler de göz önünde bulunduruldu.

Eyüp Toprak: “Listeye giren organizasyonlar, genç yetenekler için önemli fark yaratıyorlar”

Listenin hazırlanması sürecinde 26-34 yaş arası çalışanların değerlendirildiğini ve bu yaş grubundaki insan sayısının ülkemizde yaklaşık 12 milyon olduğunu belirten Great Place To Work® Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “İş dünyasının dönüştüğü ve özellikle liderlerin adaptasyonda zorlandığı dönemde çalışan deneyimi hiç olmadığı kadar önemli hale geldi. Organizasyonların sürdürülebilir gelecekleri artık genç yetenekleri elde tutma veya organizasyona dahil edebilmekten geçiyor. Listeye giren organizasyonlar, özellikle milenyum kuşağının çalışan deneyiminde fark yaratmayı başardıklarını görüyoruz. Listemizde yer alan 60 organizasyonu kutlarız” dedi.

Eyüp Toprak: “Kuşaklar arası deneyim farkını ve beklentileri yönetebilmek, rekabet avantajı sağlıyor”

Genç kuşak çalışanların çalışan deneyimi ve beklentilerinin diğer kuşak temsilcilerine göre farklılaştığını ifade eden Toprak, “Analizlerimizdeki rakamsal farklara baktığımızda, listede yer alan organizasyon çalışanlarının yüzde 91’i iş yerlerini harika olarak tanımlarken bu oranın, standart şirketlerde sadece yüzde 58 olduğu görülüyor. Sonuçlara detaylı bakıldığında, iş yeri deneyimini harika kılan GÜVENİLİRLİK, SAYGI, HAKKANİYET, GURUR ve TAKIM RUHU başlıkları altındaki sorulara verilen yanıtlarda da büyük oransal farklılıklar görülüyor. Liste şirketlerinde GÜVENİLİRLİK başlığındaki sorulara verilen olumlu yanıtlar ortalama yüzde 90,8 iken standart şirketlerde bu oran yüzde 31,7 gibi bir farkla yüzde 59,1 seviyesinde. SAYGI başlığı altındaki sorulara verilen olumlu yanıtlardaysa yüzde 33,2 gibi bir fark görülüyor. Liste şirketleriyle standart şirketler arasındaki olumlu yanıt farkının yüzde 37 ile en büyük olduğu HAKKANİYET başlığında oranlar yüzde 87,5’e karşın yüzde 50,5. GURUR başlığı altında yer alan sorulara verilen olumlu yanıtların ortalamadaki farkı yüzde 22,7 ve TAKIM RUHU başlığında fark yüzde 27,7. Sonuçlar, standart şirketlerin genel ortalamada liste şirketlerinin yüzde 30,42 gerisinde olduğunu gösteriyor” dedi.

Eyüp Toprak: “Best Workplaces for Millennials Raporu için Youthall ile iş birliği gerçekleştiriyoruz”

Listede yer alan organizasyonların neleri doğru yaparak genç kuşakta harika iş yeri deneyimi oluşturduklarını raporun göstereceğini söyleyen Eyüp Toprak, “Bu yıl ilk kez genç istihdamın başvuru merkezi Youthall ile iş birliği gerçekleştiriyoruz. Rapor sürecine dahil olan Youthall, liste şirketlerimiz için özgün sorular hazırladılar. Böylece raporumuzun daha detaylı hazırlanacağını söyleyebiliriz. Yakın zamanda paylaşacağımız Best Workplaces for Millennials Raporu, liste şirketlerinin fark yarattıkları alanları bizlere somut bir şekilde gösterecek” dedi.

Genç çalışan deneyiminde öne çıkan farklar

Bir iş yerinde GÜVEN tesis etmenin temel taşlarından olan Güvenilirlik, Saygı, Hakkaniyet, Gurur ve Takım Ruhu başlıkları içerisinde yer alan soruların bazılarında liste şirketleri ile standart şirketler arasında belirgin farklar olduğu gözlemlendi. Saygı başlığında yer alan “Mesleki açıdan ilerlememi sağlayacak eğitim ve gelişim olanakları verilir” sorusuna liste şirketlerinde yüzde 87 oranında olumlu yanıt verilirken bu değer standart şirketlerde yüzde 55 oldu. Aynı kapsamdaki “Yöneticiler, iyi çalışmayı ve özel çabayı takdir etmektedir” sorusuna verilen olumlu cevap oranı yüzde 88’e karşılık sadece yüzde 46 oldu. Hakkaniyet başlığı altındaki “Çalışanlara, yaşlarına bakılmaksızın adil davranılır” sorusuna olumlu yanıt oranı liste şirketlerinde yüzde 91, standart şirketlerde yüzde 55. Gurur başlığındaysa dört önemli soruda belirgin farklar bulunuyor: “Burada uzun bir süre daha çalışmak istiyorum” sorusuna verilen olumlu cevaplar liste şirketlerinde yüzde 92, standart şirketlerde yüzde 68. “Topluma değer katma biçimimizden memnunum” sorusunda oranlar yüzde 94’e karşın yüzde 73. “Başkalarına burada çalıştığımı söylemekten gurur duyuyorum” sorusuna verilen olumlu cevaplar liste şirketlerinde yüzde 94, standart şirketlerde yüzde 73. Yine “Aileme ve arkadaşlarıma şirketimi harika bir işyeri olarak kesinlikle tavsiye ederim” sorusuna verilen olumlu cevaplarda da yüzde 91’e karşılık yüzde 59 ile yüzde 32’lik fark söz konusu.

Great Place To Work® Best Workplaces for Millennials™ 2023

10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi

RON DİGİTAL MOTTO DANIŞMANLIK VEGA SİGORTA TREND MICRO ABGG GLOBAL GRUBU NEWHEALTH MEDIA ÇALTEKİN LEGAL&TRUST GREENLOG INTERMODAL LOJİSTİK WARPIRIS NETOLOJİ YAZILIM TKARE MÜHENDİSLİK FİORENT POINTO UDO GAMES A.Ş. LABRYS CONSULTİNG

50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi

LİMA LOJİSTİK CODEWAY MECHSOFT BENTEGO RANDSTAD PLAN-S LİNK SHİPPİNG VTC ENERJİ A.Ş. ALBERT GENAU PHİLİPS EV ALETLERİ

100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi

LANSİNOH DOCPLANNER EKİN SMART CİTY TEKNOLOJİ ISS GLOBAL FORWARDING TAV AİRPORTS HOLDİNG ALLCARGO TURKEY LETGO DOĞUŞ HOLDİNG VIESSMANN PAYTR PARLA SOLAR HÜCRE VE PANEL CİSCO ESAS GAYRİMENKUL ZER HOGARTH İSTANBUL HANGİKREDİ

250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi

KARİYER.NET ESBAŞ ZURİCH SİGORTA TEKNASYON NESİNE.COM ORGANİK KİMYA ARABAM.COM STRAUMANN GROUP TURKEY SOLVIA YAZILIM VE DANIŞMANLIK A.Ş. BTC TÜRK TRENKWALDER

500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi

MAGNA EXTERİORS & MİRRORS MAGNA SEATİNG ARCHITECHT BİLİŞİM ENTEK LOGO YAZILIM

1000+ Çalışan Sayısı Kategorisi