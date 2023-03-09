GGYD Ticaret Kurulu tarafından organize edilen toplantı farklı sektörlerden gelen GGYD üyelerinin birbirleriyle tanışmalarını ve ticaretin artırılmasını hedefliyor. Bugüne kadar gerçekleştirdikleri en kalabalık Çalıştay Tanıştay Toplantısı olduğunu belirten GGYD Genel Başkanı M. Nezih Allıoğlu, “Bu dördüncü toplantımız ve katılımı en yüksek toplantı oldu. Hedefimiz üyelerimiz arasındaki iş bağlantısını kuvvetlendirmek, ticaretin gelişmesine katkıda bulunmak” dedi. Çalıştay-Tanıştay toplantılarının aktif geçtiğini belirten Genel Başkan Allıoğlu, “Birbiri ile kartvizit alışverişi yapmayan kalmıyor. Amacımız şirket sahibi üyelerimizin diğer işletme sahipleri ile tanışarak ticaret yapmalarını kolaylaştırmak. Zaten B2B toplantılarda hedef bir işletmenin ürünlerini doğrudan tüketicilere satmak yerine başka bir işletmeye sunmasıdır” diye konuştu.

“Sakin ve emin adımlarla ilerliyoruz”

GGYD üye sayısının bine yaklaştığını belirten Allıoğlu, “Sakin ve emin adımlarla ilerliyoruz. Şubeleşme çalışmalarımız devam ediyor. İş’te Fırsat Toplantılarımız, GGYD Akademimiz, eğitim toplantılarımız ile birbirimizden öğreniyoruz. Başta Ankara olmak üzere Türkiye iş dünyasının nabzını tutuyoruz” ifadelerini kullandı.

YENİGÜN HABER MERKEZİ