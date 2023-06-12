Genç Eyüpsultan ile Eyüpsultan Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü koordinesinde, Kurt Kemeri Piknik Alanı’nda düzenlenen programda katılımcılar bir yandan eğlenirken diğer yandan orman temizliği yaparak çevreyi koruma adına yararlı bir etkinliğe katılmış oldular.

GENÇ EYÜPSULTANLILAR HEDİYELERİNİ BAŞKAN DENİZ KÖKEN’DEN ALDILAR

Genç Eyüpsultan Ödül Töreni’nde, Genç Eyüpsultan uygulaması üzerinden kazandıkları elmaslarla dereceye giren gençlere dizüstü bilgisayar, tablet, akıllı saat, kablosuz kulaklık, ve spor ayakkabı gibi hediyeler verildi.

Ayrıca etkinliğe katılan gençler 1.000 elmas kazanma şansını yakaladı.

“SİZ VARSANIZ BU İŞLER VAR”

Törende gençlere hediyelerini Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken verdi.

Başkan Deniz Köken törende yaptığı konuşmada: “Genç Eyüpsultan hoş geldiniz. 8 ayda 15 bin gencimizle beraber Eyüpsultan’da olandan bitenden haberdar oluyoruz. Sizler de bunu takip ederken daha güzel işler yapmaya vesile oluyorsunuz. Bizlere önerilerde bulunuyorsunuz, bizleri uyarıyorsunuz, sizlerden gelen uyarılarla ilgili güzel şeyler, yeni şeyler çıkıyor ortaya. Sizlere teşekkür ediyoruz. Siz varsanız bu işler var.” dedi.

ÇÖPLERİ TOPLADILAR HEDİYELERİ KAPTILAR

Bu arada Çevre Koruma Haftası Etkinliği kapsamında ormanda düzenlenen etkinlikte gençlere eldiven ve çöp poşeti dağıtıldı. Eldivenlerini giyen gençler ormanlık alandaki çöpleri topladılar. Bu etkinlikte de en çok çöp toplayan gençlere Başkan Deniz Köken hediyeler verdi.

UYGULAMADAN, EYÜPSULTAN’DA İKAMET EDEN GENÇLER FAYDALANABİLİYOR

Apple Store ve Google Play'de bulunan ve sadece Eyüpsultan’da ikamet eden, 16 - 30 yaş aralığındaki gençlerin üyelik kaydı oluşturabilecekleri platformda haber okuyarak, video izleyerek, etkinliklere katılarak, çarkı döndürerek elmas kazanılabiliyor.

ANLAŞMALI KAFELERDE, LOKANTALARDA, GİYİM MAĞAZALARINDA YÜZDE 20’YE VARAN İNDİRİMLER

Uygulamanın getirdiği avantajlardan birisi de Eyüpsultan’ın çeşitli bölgelerindeki esnafla yapılan anlaşmalar doğrultusunda kafelerde, lokantalarda, giyim mağazalarında ve kuaförlerde yüzde 20’ye varan indirimlerden yararlanılabilecek olması.

200 ELMASA ULAŞAN HERKESE 2 GB İNTERNET

Ayrıca uygulamaya kayıt olup 200 elmasa ulaşan her gence 2 GB internet hediye ediliyor.

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ETKİNLİKLERE NASIL KATILABİLİRİM?

Katılmak istediğiniz etkinliğin detayına gidin ve daha sonra "Etkinliğe Katıl" butonuna tıklayın. Eğer etkinlik zaman aralığında etkinliğin olduğu konumdaysanız etkinliğe katılımınız gerçekleşir ve kazandığınız elmaslar hesabınıza yüklenir. Etkinliklere göre farklı sayılarda elmas kazanabilirsiniz.

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