Seçim takviminin başlamasının ardından siyasi partilerden milletvekili olmak isteyenler aday adaylığı için başvurdu. CHP'de gençlik kollarından beri aktif siyasetin içinde yer alan ve önemli görevleri başarıyla gerçekleştiren Ardahanlı genç işadamı ve eğitimci Ersin Öztürk de 28. Dönem Milletvekilliği Seçimleri için aday adaylık başvurusunu yaptı. Eğitimci kimliğinin yanı sıra Ardahan ilinin gelişimi ve çocuklarla gençlerin eğitim olanaklarından kesintisiz yararlanması için çok sayıda sosyal farkındalık projesinin aktivisti olan Öztürk, 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan seçimde doğduğu, büyüdüğü yer olan memleketi Ardahan'dan milletvekili aday adayı oldu. Çevresi tarafından Atatürkçü, devrimci, hümanist, başarılı ve çalışkan biri olarak tanımlanan Öztürk, "Anadolu'nun Kemal'i, halkımızın umudu, millet ittifakının Cumhurbaşkanı adayı liderimiz Sayın Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde ülkemizi refaha çıkarmak, milletimizin yüzünü güldürmek ve yarınlarımıza aydınlıklar, güzellikler getirmek; eğitimde, adalette, hukukta, sağlıkta, ekonomide, toplumsal yaşamda huzur ve fırsat eşitliğini yaratmak için genel seçimlerde CHP Ardahan Milletvekili Aday Adayı olmak üzere bu onurlu, şeref dolu yola yoldaş oldum. Yüreğimdeki Cumhuriyet, vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevdasıyla çıktığım bu yolun ülkem ve memleketim için hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasıyla aday adaylığını duyurdu.

YENİGÜN HABER MERKEZİ