Kalıtsal hastalıkların tedavisi: Gen düzenleme teknolojileri, kalıtsal hastalıkları tedavi etmek için kullanılabilir. Bu, pek çok insanın hayatını kurtarabilir veya hayat kalitesini artırabilir.

Genetik hastalıkların önlenmesi: Gen düzenleme teknolojileri, kalıtsal hastalıkların tedavi edilmesinin yanı sıra, genetik hastalıkların önlenmesi için de kullanılabilir. Bu sayede, insanlar daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilirler.

İnsanların özelliklerinin düzenlenmesi: Gen düzenleme teknolojileri, insanların özelliklerini değiştirmek için kullanılabilir. Bu, insanların daha uzun veya daha güçlü olmalarını sağlayabileceği gibi, estetik açıdan da pek çok farklı uygulama mümkündür.

Biyolojik silahların önlenmesi: Gen düzenleme teknolojileri, biyolojik silahların üretimini önlemek için kullanılabilir. Bu, insanlığın savunma kapasitesini artırabilir.

Tarım ve hayvancılık alanında yenilikler: Gen düzenleme teknolojileri, tarım ve hayvancılık alanında da kullanılabilir. Bu sayede, bitkilerin ve hayvanların daha dayanıklı, daha verimli ve daha sağlıklı hale getirilmesi mümkün olabilir.