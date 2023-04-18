-
The Godfather (1972): Francis Ford Coppola'nın yönettiği bu Amerikan gangster filmi, mafya dünyasını ve aile değerlerini konu alır ve sinema tarihinin en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilir.
-
The Shawshank Redemption (1994): Frank Darabont'un yönettiği bu Amerikan dram filmi, bir hapishanede geçen hikayesi ve umut teması ile seyircinin gönlünde taht kurar.
-
Pulp Fiction (1994): Quentin Tarantino'nun yönettiği bu Amerikan suç filmi, benzersiz anlatım tarzı ve sıradışı karakterleri ile sinema tarihinin unutulmaz yapımlarından biri haline gelir.
-
Schindler's List (1993): Steven Spielberg'in yönettiği bu Amerikan tarihi drama, II. Dünya Savaşı sırasında Yahudileri kurtarmaya çalışan Oskar Schindler'in gerçek hikayesini anlatır ve güçlü mesajı ile etkileyici bir yapımdır.
-
The Dark Knight (2008): Christopher Nolan'ın yönettiği bu Amerikan süper kahraman filmi, Batman veJoker arasındaki mücadeleyi konu alır ve performansları, yönetmenlik ve hikaye anlatımı ile sinema tarihinin en iyi süper kahraman filmlerinden biri olarak kabul edilir.
YENİGÜN HABER MERKEZİ