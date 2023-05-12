Spor İstanbul’un eğitimlerde ilerleme kaydeden çocuklara müsabaka deneyimi kazandırmak amacıyla organize ettiği Gelişim Ligi geçtiğimiz hafta sonu oynanan final müsabakalarının ardından sona erdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul, şehirde sporla tanışmayan çocuk kalmaması için projeler üretmeye devam ediyor. Spor İstanbul’un 2021’de hizmete açtığı Spor Okulları, kentin 3-17 yaş arası çocuklara 17 farklı branşta sporla tanışma imkanı sunuyor. Spor Okulları’nda seçtikleri branşta iki ay süreyle eğitim alan çocuklar yakından takip ediliyor ve ilerleme kaydedenler belirlenerek üst seviyeye çıkarılıyor. Spor İstanbul yıl içinde eğitim verdiği 100 bin çocuk arasından ilerlemeye kaydedenlere müsabaka ve turnuva deneyimi kazandırmak amacıyla Gelişim Ligi başlattı. Gelişim Ligi ile çocukların kaygı yönetimi becerilerini, iletişim becerilerini, sosyal gelişimlerini ve psikososyal gelişimlerini destekleyerek öz güveni yüksek sporcular yetiştirilmesi hedefleniyor. Akademisi olan spor kulüpleri Gelişim Ligi’ne davet edilerek çocukların profesyonel kariyerlerine adım atmaları için öncülük ediliyor. Gelişim gruplarında yer alan çocuklardan 314’ünün 2021-22 yılı içerisinde spor kulüplerine geçiş yapması sağlandı.

FİNALLER TAMAMLANDI

“Küçük Yıldızlar’ın Büyük Hayaller’e” doğru yolculuğunda ilk ve en önemli adımlardan birisi olan Gelişim Ligi’nde büyük heyecan 26 Mart 2023 Pazar günü Maltepe Spor Tesisi’nde oynanan tenis turnuvasıyla başladı. Toplamda 1.000 çocuğun katıldığı Gelişim Ligi’nde; nisan ayı boyunca futbol, basketbol, voleybol, yüzme, tenis, badminton, atletizm ve okçuluk müsabakaları oynandı. İstanbul’un dört bir yanındaki tesislerde devam eden lig sayesinde çocuklar, rekabetin ve sporun tadını doyasıya çıkardı. Gelişim Ligi, geçtiğimiz hafta sonu Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi’nde yapılan futbol, basketbol, voleybol ve yüzme finallerinin ardından tamamlandı. Gelişim Ligi’nde şampiyon olan takımlara kupa verilirken, ligde mücadele eden tüm çocuklara madalya takdim edildi.

YENİGÜN HABER MERKEZİ