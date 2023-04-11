KANAL D ’de ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni Ukraynalı gelini Olena Melnıchuk,hayat hikayesiyle dikkat çekti. Ekranların en sevilen programı Gelinim Mutfakta'nın yeni gelin ve kayınvalidesinin kim olduğu merak konusu oldu. Program ekibine küfür ettiği gerekçesiyle Özlem'in, diskalifiye edilmesiyle yerine Olena Melnıchuk ve kayınvalidesi Natali Hanım geldi. Peki ama Olena Melnıchuk, kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın Yeni Yarışmacısı Olena kimdir?

25 yaşındaki Ukraynalı Olena Melnıchuk, hukuk mezunu olup ilk evliliğinden 2 çocuğu bulunuyor. İkinci defa nişanlanan Olena, hiç evlenme teklifi almadığına sitem etti. Nişanlısını programa getirdiği GPS cihazıyla takip eden Olena, diğer gelin adaylarını şaşkınlığa uğrattı.

Kayınvalide Olena Hanım'ın Halası

Gelinim Mutfakta'ya halası Natalie hanımla katılan Olena, annesinin türkçe bilmediğini söyledi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi