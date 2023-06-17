Nursel Ergin, yıllar önce "Var Mısın Yok Musun?" yarışmasıyla tanınan ve daha sonra sunuculuk kariyerine adım atan bir isimdir. Uzun bir süredir Kanal D'de yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasının başarılı sunucusu olarak görev yapmaktadır. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımlarla da sık sık dikkat çeken Ergin, bu kez özel hayatıyla ilgili haberlerle gündeme geldi.

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Nursel Ergin, 2017 yılında Murat Akyer ile evlenerek mutlu bir birliktelik yaşadığı düşünülüyordu. Ancak, son zamanlarda çiftin evliliğinde bazı sorunlar olduğu iddia ediliyor. Ünlü sunucu boşanma kararı alarak eşiyle birlikte yaşadığı evden ayrıldı. Ergin, önceden sosyal medya hesabında eşiyle olan paylaşımlarıyla dikkat çekiyordu, ancak bir süredir fotoğraf paylaşmaması takipçilerinin dikkatini çekti. Henüz resmi bir açıklama yapmayan Nursel Ergin'in boşanma iddialarıyla ilgili sessizliğini koruyor.