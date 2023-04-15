Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 14 Nisan cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek kazanan isim ve haftanın en yüksek puanını alarak 7 bileziği kazanan isimleri belli oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (14 Nisan Cuma)

OLENA= 14

MERVE ADALI= 24

MERVE TEKİN= 9

HATİCE= 8

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Merve Adalı olarak çeyrek altının sahibi oldu.,

GELİNİM MUTFAKTA 14 Nisan Cuma 7 Bilezik ve Çeyrek Altını Kazanan İsim

Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanlarını alarak 7 bileziğin ve çeyrek altın kazanan ismi Merve Adalı, oldu.

Bu haftanın elenen ismi yeni gelen yarışmacı Ukraynalı gelin Olena oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi