Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 14 Nisan cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek kazanan isim ve haftanın en yüksek puanını alarak 7 bileziği kazanan isimleri belli oldu.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (14 Nisan Cuma)
OLENA= 14
MERVE ADALI= 24
MERVE TEKİN= 9
HATİCE= 8
Nursel Engin'in sunumuyla birlikte kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Merve Adalı olarak çeyrek altının sahibi oldu.,
GELİNİM MUTFAKTA 14 Nisan Cuma 7 Bilezik ve Çeyrek Altını Kazanan İsim
Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanlarını alarak 7 bileziğin ve çeyrek altın kazanan ismi Merve Adalı, oldu.
Bu haftanın elenen ismi yeni gelen yarışmacı Ukraynalı gelin Olena oldu.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi