Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta 14 Nisan cuma günü en yüksek puanı alarak çeyrek kazanan isim ve haftanın en yüksek puanını alarak 7 bileziği kazanan isimleri belli oldu. 

14 Nisan Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu, Kim Elendi? Gelinim Mutfakta 7 Bileziğin Kazananı ve Puan Durumu - Asayiş Gazetesi


GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU (14 Nisan Cuma)

OLENA= 14

MERVE ADALI= 24

MERVE TEKİN= 9

HATİCE= 8

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Merve Adalı olarak çeyrek altının sahibi oldu.,

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GELİNİM MUTFAKTA 14  Nisan Cuma 7 Bilezik ve Çeyrek Altını Kazanan İsim

Gelinim Mutfakta haftanın en yüksek puanlarını alarak 7 bileziğin ve çeyrek altın kazanan ismi Merve Adalı, oldu.

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14 Nisan Gelinim Mutfakta Kim Birinci Oldu, Kim Elendi? Gelinim Mutfakta 7 Bileziğin Kazananı ve Puan Durumu

Bu haftanın elenen ismi yeni gelen yarışmacı Ukraynalı gelin Olena oldu. 

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi