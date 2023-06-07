Gelinim Mutfakta'nın heyecan dolu yeni bölümü 7 Haziran 2023 tarihinde ekranlara geldi. Yarışmacılar, hafta boyunca becerilerini sergileyerek en iyi yemekleri yapmaya çalıştılar. Ancak bu günün sonucunda hangi yarışmacı 1. oldu. Ayrıca bu özel bölümde çeyrek altın sahibini buldu. İşte 7 Haziran Çarşamba 2023 tarihine ait puan durumu ve kazanan yarışmacı...

7 Haziran Çarşamba 2023 Gelinim Mutfakta Puan Durumu

Gelinim Mutfakta yarışmasının bugünkü bölümünde 7 Haziran Çarşamba 2023 en yüksek puanı alan gelin ilerleyen saatlerde belli olacaktır.

Tuğba:

Miyase:

Kader:

Asiye:

6 Haziran 2023 Salı Gelinim Mutfakta Puan Durumu

MİYASE - 25 puan

TUĞBA - 10 puan

GAMZE - 10 puan

KADER - 2 puan

Miyase, günün birincisi olarak en güzel tarifi hazırlayarak kayınvalidelerden en yüksek puanı aldı. 25 tam puanla Miyase, çeyrek altın sahibi oldu.