Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarının en çok altın dağıtan programı Gelinim Mutfakta yarışmasına geçtiğimiz haftalarda Hatice'nin yayın esnasında geçirdiği kaza damga vurmuştu. Canlı yayına tekerlekli sandalye ile gelen Hatice sağlık durumu nedeniyle yarışmaya veda etmişti. Hatice'nin yerine gelen yeni yarışmacı Tuğba Erurul oldu. Geçen yıl 5. sezonda yarışan Tuğba, "Buraya yeni gelmedim, tekrar geldim" dedi.

Gelinim Mutfakta'nın altıncı sezon yarışmacılarından Tuğba Erurul, 36 yaşındadır. Aslen Sivas'lı olan yarışmacı Balıkesir Gönen'de yaşamaktadır. Muhasebeci olan Erurul, 2019 yılında dünya evine girdi. Henüz çocuğu olmayan Tuğba Hanım, kayınvalidesi Gönül Hanım ile birlikte yaşıyor.

Gelinim Mutfakta Tuğba Erurul'un Sosyal Medya Hesabı

Renkli kişiliği ve dominant karakteriyle adından söz ettiren Tuğba Erurul, sosyal medyayı aktif kullanan yarışmacılardan. Kayınvalidesi Gönül Hanım ile şıklık yarışına giren Erurul'un Instagram hesabında 45,6 bin takipçisi var.

Tuğba'nın Instagram hesabı; https://www.instagram.com/tugbaerurul/

Tuğba Erurul, programda kaç çeyrek altın ve bilezik kazandı?

Gelinim Mutfakta'ya 6. sezonun sonunda dahil olan Tuğba Erurul, bu zamana kadar 4 çeyrek altın kazandı. Haftanın son günü en yüksek puanı alarak 7 bilezik verilen Gelinim Mutfakta'da Tuğba, şuana kadar hiç bilezik kazanamadı.

Tuğba Kayınvalidesi Gönül Hanım Yerine İskelet Getirdi

Tuğba Erurul, kayınvalidesi Gönül Hanım'ın kendisini bulamamasından şikayet ederek onun yerine kıyafet giydirdiği iskeleti programa getirdi. Ekran başında herkesi güldüren bu olay başta Gönül Hanım olmak üzere diğer tüm kayınvalideler tarafından saygısızlık olarak görüldü. Tuğba, kayınvalidesi Gönül Hanım'a saygısızlık yapmadığını belirterek, "Bu iskeleti buraya koyarım o bile beni bulur ama benim kaynanam beni bulamaz" sözleriyle kendini savundu.

Kaynak: Yenigün Haber Merrkezi