12 Haziran Pazartesi günü, Gelinim Mutfakta yarışmasına katılan Şükriye Arslan, Suzan Arslan dahil oldu. Geçtiğimiz Cuma günü Kader Gelinim Mutfakta'ya veda etmişti. Yerine gelen yeni yarışmacı gelin Şükriye Arslan ve kayınvalidesi Suzan Arslan'ın hakkında detaylı bilgiler...

Şükriye Arslan, 1961 yılında doğmuştur ve 62 yaşındadır. Şanlıurfalı olan kaynana Şükriye, Denizli ilinde yaşamaktadır. Evli ve iki çocuk annesi olan Şükriye Hanım 33 yıllık evlidir.

Kaynana Şükriye, başlangıçta gelininin yarışmaya katılma isteğine karşı çıktığını ancak daha sonra yarışmaya katılmasını teşvik ettiğini şu sözlerle ifade etti: "Başta tereddüt ettim, ancak gelinimdeki tutkuyu ve yetenekleri gördükçe, onu desteklemem gerektiğini anladım. Yarışmaya katılmasıyla gelişimini destekleyecek, kendine olan güvenini artıracak ve yeni deneyimler kazanmasına yardımcı olacak. Kendisine güveniyorum ve onun başarılı olacağına inanıyorum. Her adımında yanında olacağım ve ona destek olacağım."