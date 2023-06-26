Bugün ekranda olmayan Gelinim Mutfakta programıyla ilgili "Neden yayınlanmadı?" sorusu, arama motorlarında hızla araştırılan bir konu haline geldi. Nursel Ergin'in sunumuyla her hafta içi günlerde izleyiciyle buluşan programın bugünkü yayın akışında yer almaması, izleyicilerin dikkatini çekti ve merak uyandırdı. "Gelinim Mutfakta bitti mi?" gibi sorular da ortaya atıldı.

26 Haziran Pazartesi 2023 Gelinim Mutfakta Neden Yok?

Gelinim Mutfakta, her hafta içi günlerde ekranlara gelen bir program olmasına rağmen, 26 Haziran 2023 tarihli Kanal D yayın akışında yeni bölümü yer almıyor. İzleyiciler, bu durumu fark ederek araştırmaya başladı ve programın neden yayınlanmadığını merak etti. Gerçek sebep ise bayram nedeniyle yayına bir hafta boyunca ara verilmiş.

24 Haziran Cuma Günü 7 Bileziğin Sahibi Kim Oldu?

Gelinim Mutfakta yarışmasının heyecanla beklenen birincisi nihayet belli oldu. Toplam hafta puanlarında en yüksek başarıyı elde ederek 7 altın bileziği kazanan gelin, bu sezonun birincisi olan "Tuğba" oldu. Geçtiğimiz hafta ise 7 altın bileziğini kazanan yarışmacı "Miyase" olmuştu.