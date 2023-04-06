Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 6 Nisan perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 6 Nisan perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı belli olacak.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



MERVE ADALI=



HATİCE=



MERVE TEKİN=



ÖZLEM=

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalidelerin oylamasıyla ilerleyen saatlerde belli olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi