Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 6 Nisan perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 6 Nisan perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı belli olacak.
GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
MERVE ADALI=
HATİCE=
MERVE TEKİN=
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Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalidelerin oylamasıyla ilerleyen saatlerde belli olacak.
Kaynak: Yenigün Haber Merkezi