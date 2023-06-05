Kanal D ekranlarının en çok altın kazandırn programı Gelinim Mutfakta saat 13:00'de başlıyor. Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanırken, haftanın birincisi 7 altın kazanıyor.

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Gelinim Mutfakta Geçen Hafta Kim Gitti 

Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 4 gelin kayınvalide ve sunucu Nursel Ergin'den en yüksek puanı almak için mutfaktaki yerini aldı. Geçen cuma günü kazananı Tuğba oldu. Gelinim Mutfakta'da haftanın birincisi olarak 7 altın bileizği kazanan isim ise Tuğba oldu. Gelinim Mutfakta'da elenen yarışmacı Asiye ve kayınvalidesi Ayşe Hanım oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi 