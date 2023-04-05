Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 5 Nisan Çarşamba bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 5 Nisan Çarşamba günü bugün gelen bölümle birinci olan gelin adayı belli olacak.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU



MERVE Adalı =



HATİCE=



MERVE=



ÖZLEM=

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalidelerin seçimiyle birinci olan gelin adayı. belli olacak.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi