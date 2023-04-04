Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 3 Nisan Pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 3 Nisan Pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Merve Tekin oldu.

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GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

MERVE ADALI- 

HATİCE- 

MERVE-

ÖZLEM- 

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalidelerin en beğendiği kuru dolmayı yapan Merve Tekin oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi