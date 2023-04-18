Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 18 Nisan salı bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 18 Nisan salı günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı ilerleyen saatlerde belli olacak

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı çeyrek altının da sahibi olacak.

PUAN DURUMU

Miyase=

Hatice=

Merve Tekin=

Merve Adalı-

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi