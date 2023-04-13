Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 13 Nisan Perşembe bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 13 Nisan perşembe günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Hatice oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

OLENA=

MERVE ADALI=

MERVE TEKİN= 15

HATİCE= 16

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Hatice oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi