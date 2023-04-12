Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 12 Nisan Çarşamba bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 12 Nisan çarşamba günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı belli olacak.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ÖZLEM-

MERVE ADALI-

MERVE TEKİN-

HATİCE-

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisini seçecekler.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi