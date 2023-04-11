Nursel Ergin'in sunumuyla Kanal D ekranlarında olan Gelinim Mutfakta 11 Nisan Salı bugün gelen yeni bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 11 Nisan Salı günü bugün gelen yeni bölümle birinci olan gelin adayı Merve Tekin, oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

OLENA= 9

MERVE ADALI= 13

MERVE TEKİN= 19

HATİCE= 16

Yaptığı tepsi köftesinden 19 puan alan Merve Tekin, birinci seçilerek çeyrek altının sahibi oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi