Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 10 Nisan pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 10 Nisan pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin aday Özlem, oldu.



GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ÖZLEM- 18

MERVE ADALI-

MERVE TEKİN- 16

HATİCE- 11

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisi 18 puanla Özlem, oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi