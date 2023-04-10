Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 10 Nisan pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelinler kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 10 Nisan pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin aday Özlem, oldu.

11 Şubat Gelinim Mutfakta kim elendi, kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta puan durumu


GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU

ÖZLEM- 18

Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Nisan 2023 Pazartesi bugünün puan durumu! Zuhal Topal'la Yemekteyiz 10 Nisan 2023 Pazartesi bugünün puan durumu!

MERVE ADALI- 

MERVE TEKİN- 16

HATİCE- 11

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin yaptıkları tabakları oylayan kayınvalideler günün birincisi 18 puanla Özlem, oldu.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi