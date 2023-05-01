Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 1 Mayıs pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 1 Mayıs Pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Miyase, oldu.

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Miyase, oldu.

PUAN DURUMU

Miyase= 19

Tuğba= 18

Merve Tekin=12

Sermine Aydın=5

GELİNİM MUTFAKTA 24-28 NİSAN 2023 HAFTALIK PUAN DURUMU

MİYASE: 80 puan

MERVE ADALI: 65 puan

TUĞBA: 53 puan

MERVE TEKİN: 51 puan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi