Nursel Ergin sunumuyla Kanal D ekranların da olan Gelinim Mutfakta 1 Mayıs pazartesi bugün gelen bölümüyle kazanan gelin adayı kim oldu? Çeyrek altını kazanmak için kıyasıya yarışan gelin adayları, kayınvalidelerle yaşadıkları polemikler seyirciyi ekrana kitlemeye devam ediyor. 1 Mayıs Pazartesi günü bugün gelen bölümde birinci olan gelin adayı Miyase, oldu.ŞAŞIRTAN ELEME KARARI! Gelinim Mutfakta kim elendi? 28 Nisan puan durumu ile Gelinim Mutfakta kim birinci oldu, altın bilezikleri kim aldı?

Nursel Engin'in sunumuyla birlikte gelinlerin tabaklarını oylayan kayınvalidelerden en yüksek puanı alan gelin adayı Miyase, oldu.

PUAN DURUMU

Miyase= 19

Tuğba= 18

Merve Tekin=12

Sermine Aydın=5

Gelinim Mutfakta günün birincisi kim, altını kim kazandı? 25 Nisan 2023 Gelinim Mutfakta puan durumu - Televizyon Haberleri

GELİNİM MUTFAKTA  24-28 NİSAN 2023 HAFTALIK PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye edildi? Gelinim Mutfakta Merve Adalı neden diskalifiye edildi?

MİYASE: 80 puan

MERVE ADALI: 65 puan

TUĞBA: 53 puan

MERVE TEKİN: 51 puan

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi