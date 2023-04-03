KANAL D ’de ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta'nın yeni yarışmacısı Merve Adalı,hayat hikayesiyle dikkat çekti. Ekranların en sevilen programının yarışmacıları da merak ediliyor. Merve Adalı ve Kayınvalidesi Gelinim Mutfakta yarışmasının kadrosunda yer alıyor. Peki ama Merve Adalı, kimdir?

Gelinim Mutfakta'nın Yeni Yarışmacısı Merve kimdir?

Merve Adalı, ‘’Tüm izmir konuştu dillere destan bir evliliğim var, eşim üç kere istemeye geldi beni. Köprüye yazı yazarak evlilik teklifi yaptı, Şubat ayında denize atladı zatüre oldu benim için" sözleri dikkat çekti.



Kayınvalidesi Derya ise ‘’Merve çok abartıyor. Oğlumun kapısında üç gün yattı" diyerek gelinine göz dağı verdi.

Kaynak: Yenigün Haber Merkezi